HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yüksekova’da 54 kilo eroin ele geçirildi

Yüksekova’da 54 kilo eroin ele geçirildi

08.01.2021 23:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yüksekova’da 54 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada aracın tabanına zulalanmış 54 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 7 Ocak 2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Polis Kontrol Noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada batı illerine götürülmek üzere aracın taban kısmına zulalanmış vaziyette toplamda 54 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada aracın tabanına zulalanmış 54 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 7 Ocak 2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Polis Kontrol Noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada batı illerine götürülmek üzere aracın taban kısmına zulalanmış vaziyette toplamda 54 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
Çanakkale'de taksi ile ambulans çarpıştı: 5 yaralıÇanakkale'de taksi ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı
38 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 38?38 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 38?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Bu iki ilaç ağır korona hastalarını ölümden kurtardı!

Bu iki ilaç ağır korona hastalarını ölümden kurtardı!

Kayseri patlamasının faili PKK'lı teröristten çarpıcı ifadeler

Kayseri patlamasının faili PKK'lı teröristten çarpıcı ifadeler

Canlı yayında gerildiler! Sosyal medyada tepki yağdı

Canlı yayında gerildiler! Sosyal medyada tepki yağdı

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

MİT'ten personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

MİT'ten eleman ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

Koronavirüse yakalanan belediye başkanına pankartla destek verdiler

Belediye başkanına pankartla destek verdiler

Tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar

Helenistik döneme ait! Satmak isterken yakalandılar

Çanakkale'de taksi ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı

Çanakkale'de taksi ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı

Eşine 'Bugün ikimiz de öleceğiz' diyerek cipi dinlenme tesisine sürmüştü! Dehşet anları kamerada

'Bugün ikimiz de öleceğiz' dedi ve... Dehşet anları güvenlik kamerasında

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

56 saatlik kısıtlama başladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.