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Yüksekova'da ağıla giren kurtlar, 30 küçükbaşı telef etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 11:33 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde ağıla giren kurtlar, 30 küçükbaşı telef etti.

Yüksekova'da ağıla giren kurtlar, 30 küçükbaşı telef etti

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde ağıla giren kurtlar, 30 küçükbaşı telef etti.
İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyünde, dün gece Nevzat Bafra'ya ait ağıla giren kurtlar 30 küçükbaşı boğdu. Sabah ağıla giren Bafra, gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. Bafra, yaralı 5 koyunun tedavisi için veteriner çağırdı.
Büyük kaybının olduğunu belirten Nevzat Bafra, "Sabah ağıla girdiğimde yerde yatan koyunları gördüm. Kurtların koyunları boğarak telef ettiklerini anladım. Büyük kaybım var. 5 koyun yaralı olarak kurtulmuş. Onları tedavi altına aldık. Zararım büyük. Kurtlar 30 koyun ve kuzularını telef etmiş. Çok üzgünüm. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

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Yüksekova'da ağıla giren kurtlar, 30 küçükbaşı telef ettiYüksekova'da ağıla giren kurtlar, 30 küçükbaşı telef ettiYüksekova'da ağıla giren kurtlar, 30 küçükbaşı telef etti

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