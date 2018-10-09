HABER

Yüksekova'da aspir hasadına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 15:09 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, çiftçiler tarafından, 5 bin dönümlük alan üzerinde ekilen aspir bitkisinin hasadına başlandı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, çiftçiler tarafından, 5 bin dönümlük alan üzerinde ekilen aspir bitkisinin hasadına başlandı. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, hasadı yapılan aspir bitkisinin içinde kimyasal olmadığını söyledi. İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Aksu Köyü'nde 5 bin dönüm arazide bu yıl aspir ekimi yapıldı. Çiftçiler, aspir bitkisinin hasadına başlarken, aspir ekiminden bu yıl iyi verim elde ettikleri için memnun kaldıklarını söyledi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten çiftçiler, bu konuda kendilerine yol gösteren ve destek veren Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay'a teşekkür etti. Hasadın yapıldığı köyde çiftçilerle bir araya gelen Ziraat Odası Başkanı Onay, Yüksekova'da ilk hasadı yapılan aspir bitkisinin Almanya, Amerika, Çin ve Meksika'daki yağlardan çok daha üstün bir yağ olduğunu ve içinde kimyasal olmadığını söyledi. Onay, "Bu yıl mevsim yağışlı geçtiği için 5 bin dönüm arazi üzerinde aspir bitkisi ektik. Şimdi de hasadını yapıyoruz. Güzel bir verim aldık. Yağ oranları yüksek. Bu iyi tohum neticesinde, Yüksekova’da yeni bir sanayi doğdu. Türkiye'deki yağların bir bölümü dışarıdan ithal ediyor. Bu da ülkemizi zarara uğratıyor. Bu yıl mazot ve gübre fiyatlarına zam geldiği için çiftçilerimiz zorlanıyor. Bu konuda devletimizin daha çok desteklerini bekliyoruz. Bunun için de özellikle siyasilerin duyarlı olması gerekiyor. Bu yıl 5 bin dönüm aspir bitkisi ekildi. Bunu 50 bin dönüme de çıkartabiliriz" dedi.

PARTNERKadın nüfusunun daha fazla olduğu ülkelerKadın nüfusunun daha fazla olduğu ülkeler
Son dakika KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı varSon dakika KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İzmir'de hekimlerden şiddete karşı eylemİzmir'de hekimlerden şiddete karşı eylem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP'li grubun bastığı Akşener'in evinde o videoyu çeken kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

MHP'li grubun bastığı Akşener'in evinde o videoyu çeken kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

Son dakika KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İki üniversite arasında 'FETÖ'cü' kavgası!

İki üniversite arasında 'FETÖ'cü' kavgası!

Hulusi Akar'ın yaptırdığı camiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ibadete açacak!

Hulusi Akar'ın yaptırdığı camiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ibadete açacak!

İstanbul'da terör operasyonu! Bomba süslü pankart...

İstanbul'da terör operasyonu! Bomba süslü pankart...

Suudi Arabistan'dan gelen uçak didik didik aranmış

Suudi Arabistan'dan gelen uçak didik didik aranmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.