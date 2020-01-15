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  4. Yüksekova'da, ayağında 'İran 2018' yazılı halka bulunan güvercin bulundu

Yüksekova'da, ayağında 'İran 2018' yazılı halka bulunan güvercin bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 10:53 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, ayağında 'İran 2018' yazılı yeşil halka bulunan posta güvercini bulundu.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, ayağında 'İran 2018' yazılı yeşil halka bulunan posta güvercini bulundu.
Yüksekova'ya yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük köyünde yaşayan Cahit Bilin, sabah saatlerinde evinin önünde uçamayan güvercin buldu. Aç ya da yaralı olduğunu düşündüğü güvercini evine götürüp besleyen Bilin, ayağında ise üzerinde 'İran 2018' yazan yeşil renkli bir halka olduğunu fark etti. Çocuklarıyla birlikte güvercine özenle baktıklarını anlatan Bilen, "Çiftliğin etrafında geziniyordu. Ağında da yeşil bir halkanın olduğunu fark ettim. Yanına yaklaştığımda kendisi bana doğru gelerek omzuma kondu" dedi.
Sakin ve insanlardan ürkmeyen yapısı ile dikkat çeken güvercin, Bilin ailesinin neşe kaynağı oldu. Cahit Bilin, "Nereden, nasıl geldiğini bilmiyoruz. Ama yemesini, içmesini özenle karşılıyoruz. onunla vakit geçiriyoruz" dedi.

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