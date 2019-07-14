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Yüksekova'da, baraj gölünde kaybolan 2'si kardeş 3 çocuğun cansız bedenleri bulundu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 11:41 | Son Güncelleme

Not: Ana haberde Ulalı kardeşlerden birinin ismi, sehven Orçun yazılmıştır.

Yüksekova'da, baraj gölünde kaybolan 2'si kardeş 3 çocuğun cansız bedenleri bulundu (2)

Not: Ana haberde Ulalı kardeşlerden birinin ismi, sehven Orçun yazılmıştır. Doğrusu Özgürcan olacaktır. Değiştirilmesi ricasıyla...

ÇOCUKLARIN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan Özgürcan (14) ve Olcay Ulalı (15) kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'yu (13) arama çalışmalarına katılmak için bu sabah İl Emniyet Müdürlüğü'nden 7 kişilik dalgıç ekibi geldi. Polis dalgıç ekibi, çocukların göle girdikleri bölgeye dalış yaptı. Dalğıçlar, bir süre sonra Özgürcan ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'nun cansız beledenlerine ulaşarak, sudan çıkarıldı.
Bu sırada, baraj gölü kenarından umutlu bekleyişlerini sürdüren aileler, aldıkları haberle büyük acı yaşadı. Yakınları, çocukların cansız bedenlerinin çıkarılışı sırasında gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi. Çocukların yakınlarını, arama çalışmalarını takip eden Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler ile jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.
AMBULANSLARIN ARKASINDAN YÜRÜDÜLER
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ulalı kardeşler ile Mesut Büyüksu'nun cenazesi, bölgede hazır bekletilen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ambulanslar baraj gölü kıyısındaki toprak yoldan anayola çıkana kadar, çocukların yakınları ve aramalara katılan çevre köylerden vatandaşlar da yaya olarak peşlerinden yürüdü. Yoğun bir kalabalığın ambulansların arkasında adeta bir insan seli oluşturduğu görüldü.
Otopsinin ardından çocukların cenazelerinin, Mezarlık Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Yüksekova'da, baraj gölünde kaybolan 2'si kardeş 3 çocuğun cansız bedenleri bulundu (2)Yüksekova'da, baraj gölünde kaybolan 2'si kardeş 3 çocuğun cansız bedenleri bulundu (2)Yüksekova'da, baraj gölünde kaybolan 2'si kardeş 3 çocuğun cansız bedenleri bulundu (2)Yüksekova'da, baraj gölünde kaybolan 2'si kardeş 3 çocuğun cansız bedenleri bulundu (2)

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