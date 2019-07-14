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Yüksekova'da, baraj gölünde kaybolan 2'si kardeş 3 çocuğun cansız bedenleri bulundu (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 23:01 | Son Güncelleme

2'Sİ KARDEŞ 3 ÇOCUĞUN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan ve bugün öğle saatlerinde cansız bedenlerine ulaşılan Özgürcan (14) ve Olcay Ulalı (15) kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'nun (13) cenazeleri Hakkari Devlet Hastenesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.  Özgürcan ve Olcay kardeşlerin cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Yüksekova ilçesine bağlı Akalan mezarlığında yan yana, kuzenleri Mesut Büyüksu'nun cenazesi ise Esendere Beldesine bağlı Sarıyıldız Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

2'Sİ KARDEŞ 3 ÇOCUĞUN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan ve bugün öğle saatlerinde cansız bedenlerine ulaşılan Özgürcan (14) ve Olcay Ulalı (15) kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'nun (13) cenazeleri Hakkari Devlet Hastenesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Özgürcan ve Olcay kardeşlerin cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Yüksekova ilçesine bağlı Akalan mezarlığında yan yana, kuzenleri Mesut Büyüksu'nun cenazesi ise Esendere Beldesine bağlı Sarıyıldız Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi. Ulalı kardeşlerin cenaze törenine, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, Yüksekova Belediye Eşbaşkanı Remziye Yaşar ve çok sayıda kişi katıldı.Cenazelerin toprağa verilmesi sırasında aileler, çocuklarının tabutlarına sarılıp gözyaşı döktü.

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