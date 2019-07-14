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Yüksekova'da, baraj gölünde kaybolan 2'si kardeş 3 çocuk aranıyor (GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 09:58 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan Orçun ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'yu arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan Orçun ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'yu arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Baraj gölü çevresinde çocukların yakınlarının bekleşiyi ise sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Dilimli Barajı'nda meydana geldi. Yaşları 13 ile 15 arasında değişen Orçun ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu, serinlenmek için Dilimli Baraj Gölü'ne girdi. Çocuklar bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden köy sakinleri, jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, göl çevresinde yaptığı aramada çocuklara ait ayakkabı ve kıyafetleri buldu.

Ekipler, havanın kararması nedeniyle göl kenarında el feneriyle arama çalışması yaptı. Olayı duyan çevre köylerde yaşayanlar da baraj gölüne gelerek, aramalarda ekiplere destek verdi. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına dün akşam saat 22.00 itibariyle son verildi.

Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'nun bulunması için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri, baraj gölünde yeniden arama çalışması başlattı. Van'dan talep edilen dalgıçların da gün içerisinde gelip çalışmalara katılacağı belirtildi.

Bu arada baraj gölüne gelen kayıp çocukların ailelerinin bekleyişleri ise sürüyor.

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