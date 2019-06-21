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Yüksekova’da başıboş köpek dehşeti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 12 küçükbaş hayvan telef olurken, 7’si ise yaralandı.Edinilen bilgilere göre, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi’ne bağlı Kani Heyder mevkiindeki barakada bulunan küçükbaş hayvan sürüsü, dün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 12 küçükbaş hayvan telef olurken, 7’si ise yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi’ne bağlı Kani Heyder mevkiindeki barakada bulunan küçükbaş hayvan sürüsü, dün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Barakanın kenarlarını eşeleyerek oluşturdukları çukurdan içeri giren başıboş köpekler, 12 küçükbaş hayvanı telef ederken, 7’sini ise yaraladı.
Hayvan sahibi Ömerhan Keskin, gelen ses üzerine uyanarak köpekleri uzaklaştırdıklarını belirterek, telef olan hayvanlar nedeniyle maddi zarara uğradığını kaydetti. Keskin, “Köpeklerin saldırısı sonucu 12 hayvanımız telef oldu. 7 hayvanımız şu an yaralı. Çok zor durumdayız. Çobanlık yapıyorum. Yetkililerden yardım talep ediyoruz. Maddi zararımız çoktur. Geçimimi böyle sağlıyordum” dedi.
Küçükbaş hayvanları barakada beslediğini kaydeden Keskin, “Barakanın altından girmişler. Toprağı kazıp delik açmışlar. 5-6 tane köpek, hayvanlara saldırmış. Ben de köpek ve keçi sesi üzerine durumu fark ettim” ifadelerini kullandı.
Alaattin Keskin isimli vatandaş ise mahallede başıboş köpeklerin cirit attığını belirterek, “Bu köpekler grup halinde geziyor. Daha önce de koyunlara saldırıları olmuştu. Bu köpekler için 2-3 defa belediyeye başvurduk. Ancak bugüne kadar hiçbir çözüm bulamadılar. Bu köpekler Allah korusun yarın insanlara da saldırabilir. Benim ya da başkasının çocuğu olabilir. Belediyenin bu köpeklere bir çare bulması lazım” şeklinde konuştu.

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