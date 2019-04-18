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Yüksekova'da bazı evleri su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 13:42 | Son Güncelleme

Şiddetli yağış ve karların erimesiyle derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı, ahırlar zarar gördü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Köprücük köyünün yakınından geçen dere, karların erimesi ve şiddetli yağış nedeniyle taştı.

Taşkın sonucu dere kenarındaki bazı evleri su bastı, ahırlar zarar gördü.

Evini su basan bazı vatandaşlar eşyalarını alarak yakınlarının yanına taşındı.

Kaymakam Ramazan Kendüzler, yaptığı açıklamada, söz konusu bölgedeki durumu bildiklerini ve sorunun çözümü için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Köy sakinlerinden Ercan Cankurtaran, karların erimesi ve şiddetli yağış nedeniyle derenin taştığını anlatarak, "Beş ev su altında kaldı. Evlerde bazı hastalar vardı. Herkes akrabalarının yanına gitti. " dedi.

Mert Cankurtaran ise evlerdeki su seviyesinin bir metreye kadar çıktığını, bunun üzerine ihtiyaçlarını karşılayacak eşyaları alarak bölgeden ayrıldıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Nehil Deresi Tahliye edilen evler Yüksekova

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