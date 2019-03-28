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Yüksekova'da çığ düştü, mezra yolu kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 18:06 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinin Kandilli mezrası yoluna çığ düştü.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinin Kandilli mezrası yoluna çığ düştü. Ekipler, yolun ulaşıma kapanmasına neden olan yoğun karı temizlemek için çalışma başlattı.

Yüksekova'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yolları ulaşıma açılırken, çığ tehlikesine karşı da mücadele veriliyor. İlçeye 26 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandili mezrası yoluna, önceki gün çığ düştü. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yolun ulaşıma kapanmasına neden olan yoğun karı temizlemek için çalışma başlattı. Yüksekliği yer yer 6 metreyi bulan karın temizlenmesi için büyük çaba sarf ediliyor. Kardan tüneller arasında çalışma yapan ekipler, yolu ulaşıma açmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

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