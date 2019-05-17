Yüksekova’da denetimli serbestlik hükümlüleri fidan dikti

Azer DEMİR- Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesindeki Dilimli Barajı'ndaki ağaçlandırma sahasına oluşturulan Adalet Ormanı'na, denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından bin çam fidanı dikildi.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Hakkari Orman İşletme Şefliği tarafından, Dilimli Barajında ki ağaçlandırma sahasına coğrafi şartlara uygun, bin adet çam dikimi gerçekleştirildi. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve denetimlik Serbestlik Müdürlüğü organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinliğe Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler AK Parti Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ve denetimli serbestlik hükümlüleri katıldı.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, "Ceza Tevfik Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın birlikte organize ettiği ve Türkiye genelinde gerçekleştirilen fidan dikim töreni için hepimiz buradayız. Türkiye’nin birçok yerinde daha önce gerçekleştirilen bu etkinlik Yüksekova’da iklim şartlarından dolayı ilk kez yapılıyor. Umarım bu yeşeren fidanlar gelecek için birer umut olur. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.