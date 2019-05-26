Yüksekova'da dere taştı, 7 ev 20 ahır sular altında kaldı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, erimeye başlayan kar suları Urşe Deresi'nin taşmasına neden oldu. Taşan dere, köprücük köyündeki ev ve ahırları sular altında bıraktı.

Yüksekova ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve Cilo Dağlarına yakın olan Köprücük köyündeki Uşre Deresi'nin taşması sonucu 7 ve 20 ahır sular altında kaldı. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte Cilo Dağın'da eriyen kar sularının Uşre Deresi'nin su debisinin yükselmesine neden olduğu, bu suların da köydeki bazı ev ve ahırları sular altında bıraktırdı. Köy sakinleri, su taşkınlarına karşı araçlarda sık sık anonslar yaparak, ailerin çocuklarıyla dışarı çıkmamasını, istendi.

Husret Cankurtaran, hayatında ilk ez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek,"50 yaşındayım, ilk kez böye bir durumla karşılaştım.Taşan dere suyu evimizi götürecek diye paniğe kapıldık. Komşularımızın yardımıyla çocuklarla beraber evi tahliye ettik. Yetkililerden bize yardım etmesini istiyoruz" dedi.

Köy Muhtarı Hamit Taşkın ise "Urşe Deresi taştı. Dün akyam üzerine bu olay yaşandı.O sırada hepimiz evimizdeydik. Çok korktuk. Dere kenarındaki evlerimizi bir geceliğine tahliye etmek zorunda kaldık. Çocukların dere kenarına gitmemeleri ve ailelerin çocuklarına sahip çıkmaları için sık sık araçta anons yapıyoruz" diye konuştu.

