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  4. Yüksekova'da dondurucu soğuklar: 3 yavru köpek öldü

Yüksekova'da dondurucu soğuklar: 3 yavru köpek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 11:14 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 3 yavru köpek ölü bulundu.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 3 yavru köpek ölü bulundu. Köpeklerin eksi 16 dereceye kadar düşen soğukta donarak öldüğü öne sürüldü.
İlçede kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Dondurucu soğuklar en çok da sokakta yaşayan hayvanları zorluyor. Son 3 gün içerisinde hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 16 dereceye kadar düştü. Sanayi Sitesi yakınlarında 3 yavru köpek ölü olarak bulundu. Köpeklerin donarak öldüğü üzerinde duruluyor. Bu durum çevredeki esnafa büyük üzüntü yaşatırken, bir anne köpeğin, soğuktan ölen 3 yavrusundan birini ağzıyla kulubeye taşıması ise yürekleri burktu.
Esnaf Şahin Kozay, yavru köpeklerin ölümünün kendilerini üzdüğünü, ilçede soğukların etkili olduğunu belirterek, "Yine de ölümlerin tam nedenini bilmiyoruz ve araştırılmasını istiyoruz. Her akşam kasaptan et getirip veriyorum. Benim gibi birçok kişi yiyecek getirip veriyor. Burada 30-40 sokak köpeği var. Buradaki köpek grubundan ölen 4-5 yavru var. Buradaki kulübeleri sanayi esnafı yaptı ama daha fazla kulübe yapılmalı" dedi.
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