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  4. Yüksekova'da hasta kurtarma operasyonu

Yüksekova'da hasta kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 22:52 | Son Güncelleme

 HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan Yasin Kırmızıtaş (32), 2 saat süren kurtarma çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan Yasin Kırmızıtaş (32), 2 saat süren kurtarma çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.
Yüksekova'da etkili olan kar nedeniyle birçok köy yolu gibi ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Değerli köyünün Köycük Mezrası yolu da ulaşıma kapandı. Mezrada rahatsızlanan Yasin Kırmızıtaş'ın yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ancak yolun kapalı olması nedeniyle köye sağlık ekipleri gidemeyince, İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri yolu açmak için seferber oldu. Kar yağışı ve tipiye rağmen güçlükle ilerleyen ekipler 2 saat sonra köyün yolunu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı. İlk müdahalesi köyde yapılan Kırmızıtaş, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Baba Kemal Kırmızıtaş, fıtık hastası oğlunun imdadına yetişen ekiplere teşekkür ederek,"Oğlum aniden rahatsızlandı. Kar yağışı etkili olduğu için hastaneye kendi imkanlarımızla götüremedik. Yetkilileri arayarak yardım istedik. Ekipler, zorlu bir çalışmayla köyümüze ulaştı. Bizleri yalnız bırakmayarak, hastamızı alarak hastaneye ulaştırdılar. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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