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Yüksekova'da HDP'li Remziye Yaşar göreve başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2019 17:45 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde belediye başkanlığını kazanan HDP’li Remziye Yaşar, mazbatasını alarak göreve başladı.  31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Yüksekova Belediye Başkanlığı'nı kazanan HDP’nin adayı Remziye Yaşar dün mazbatasını aldıktan sonra bugün de göreve başladı.

Yüksekova'da HDP'li Remziye Yaşar göreve başladı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde belediye başkanlığını kazanan HDP’li Remziye Yaşar, mazbatasını alarak göreve başladı.
31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Yüksekova Belediye Başkanlığı'nı kazanan HDP’nin adayı Remziye Yaşar dün mazbatasını aldıktan sonra bugün de göreve başladı. Belediye binası önünde partililerle halay çeken Yaşar, makamına geçerek, tebrikleri kabul etti. Bugünü Yüksekova halkına borçlu olduklanını söyleyen Yaşar, “Bundan sonra yapacağımız bütün çalışmalar, bu halk ile beraber olacaktır. Biz de bunun sözünü veriyoruz. Bizler Yüksekova halkının evlatları olarak, onlara sonuna kadar sahip çıkacağız ve elimizden gelen bütün hizmetleri sunacağız. Halkla beraber belediyemizi yöneteceğiz" dedi.

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Yüksekova'da HDP'li Remziye Yaşar göreve başladıYüksekova'da HDP'li Remziye Yaşar göreve başladı

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