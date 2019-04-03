Yüksekova'da heyelan 3 köyün yolunu kapattı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi, 3 köye ulaşım kapandı.

İlçede dün etkili sağanak nedeniyle bağlı Dilektaş, Bağdaş ve Kazan köylerinin yolunda bugün heyelan ve çökme meydana geldi. Bölgede etkili olan yağmurun ardından yumuşayan kaya ve toprak, yola aktı. Yol ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yolda çalışma başlattı. Heyelan nedeniyle, bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan Rıfat Ertunç, heyelan nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, "Heyelanla birlikte yolda yarıklar oluşmuş. Yolda ciddi kayma meydana geldiğini gördükten sonra durumu Yüksekova Şantiye şefliğine bildirdim. Şimdi iş makineleri yolun güzergahını değiştirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor" dedi.

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