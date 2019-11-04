Yüksekova’da iş kazası: 1 ölü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğleden sonra meydana geldi. Yüksekova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki taşeron firmaya ait iş makinesinin arızasını gidermeye çalışan Şükrü Atsız (25) isimli işçi, iş makinesinin hidroliğinin boşanmasıyla kepçenin altına kaldı. Genç işçi olay yerinde hayatını kaybederken, cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Atsız’ın cenazesi otopsi için Hakkari Devlet Hastanesine gönderildi. Atsız’ın 2 ay önce evlendiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



