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Yüksekova’da kar kalınlığı 5 metreyi geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 00:52 | Son Güncelleme

HAKKARİ (İHA)

Yüksekova’da kar kalınlığı 5 metreyi geçti

HAKKARİ (İHA)

Yüksekova’da kar kalınlığı 5 metreyi geçti

Yüksekova’da kar kalınlığı 5 metreyi geçti

Yüksekova’da kar kalınlığı 5 metreyi geçti

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