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Yüksekova'da kar yağışı nedeniyle ahır çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 12:38 | Son Güncelleme

 HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, bir ahır da çöktü. Kar yağışı, enerji nakil hatlarına da zarar verdi.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, bir ahır da çöktü. Kar yağışı, enerji nakil hatlarına da zarar verdi.
Yüksekova'da dün başlayan yoğun kar yağışı, etkisini sürdürüyor. İlçeye bağlı 62 köy ve 115 mezra yolunu ulaşıma kapatan yoğun kar, Kadıköy köyünde ise bir ahırın çökmesine neden oldu. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kadıköy köyünde yaşayan Yavuz Onat'a ait ahırın gece saatlerinde çöktüğü belirtildi. Köylülerin yardımıyla ahırda bulunan küçükbaş hayvanlar başka ahırlara nakledildi.
Kar yağışı ve fırtına, enerji nakil hatlarına da zarar verdi. İleti hatlarının zarar görmesi nedeniyle yaklaşık 30 köy ve mezraya elektrik verilemediği, ekiplerin arızaları gidermek için yoğun bir çalışma yaptıkları kaydedildi.

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