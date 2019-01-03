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Yüksekova'da kardan yolda kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 13:39 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlar, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlar, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yüksekova'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken, Dedeler, Beşbulak ve Değerli köylerinde ise kar ve tipi nedeniyle onlarca araç yolda kaldı. Araçlarıyla mahsur kalanların imdadına Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri yetişti. Kapanan yolları iş makineleri ile açan ekipler, yolda kalan araçları kurtarararak ilçe merkezine ulaşmalarını sağladı. Yolda mahsur kalan araç sürücüleri, kendilerini kurtaran karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

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