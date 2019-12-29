HABER
  4. Yüksekova'da karla mücadele

Yüksekova'da karla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 11:30 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN- Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.
Yüksekova'da salı günü başlayıp, cuma gününe kadar etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi, yüksek kesimlerde ve bazı köylerde ise 1 metreyi aştı. Kar nedeniyle 9 köy ve 27 mezra yolu kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kapanan yolları açmak için hummalı bir çalışma başlattı.
İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyü yolunda da ekiplerin çalışması sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu yolda, iş makineleriyle çalışma yapan ekipler, zaman zaman zor anlar yaşadı.
Yetkililer, tüm köy ve mezra yollarının açılması için çalışmaların gece gündüz sürdürüldüğünü söyledi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERCem Yılmaz'dan Defne Samyeli açıklamasıCem Yılmaz'dan Defne Samyeli açıklaması
Süleymaniye Camii'nde restorasyonda hata... Kapıdaki ayetler ters konulmuşSüleymaniye Camii'nde restorasyonda hata... Kapıdaki ayetler ters konulmuş
Mogadişu Büyükelçisi Yılmaz: 11 yaralıyı Türkiye'ye göndereceğizMogadişu Büyükelçisi Yılmaz: 11 yaralıyı Türkiye'ye göndereceğiz
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Severek yaptıkları mesleklerini duyan ürküyor

Severek yaptıkları mesleklerini duyan ürküyor

Beylikdüzü’nde bir kadın eşini silahla vurarak öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Teslim oldu

Trabzon'da pistten çıkan uçak bir ilçenin başına dert oldu

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

Son dakika: Yılbaşında ülke genelinde 317 binin üzerinde personel görev yapacak

81 ile genelge! On binlerce polise görev

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.