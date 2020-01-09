HABER
  4. Yüksekova'da, kayıp iş yeri sahibi aranıyor

Yüksekova'da, kayıp iş yeri sahibi aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 10:13 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, giyim mağazası işleten, 3 gündür eve gitmeyen ve ulaşılamayan Tahir Çetin (41) için arama çalışması başlatıldı.  Yüksekova'nın Cengiz Topel Caddesi'nde giyim mağazası işleten, 4 çocuk babası Tahir Çetin, pazartesi günü işe gitmek için Yeşildere Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı.

Yüksekova'da, kayıp iş yeri sahibi aranıyor

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, giyim mağazası işleten, 3 gündür eve gitmeyen ve ulaşılamayan Tahir Çetin (41) için arama çalışması başlatıldı.
Yüksekova'nın Cengiz Topel Caddesi'nde giyim mağazası işleten, 4 çocuk babası Tahir Çetin, pazartesi günü işe gitmek için Yeşildere Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Ailesi, aynı günün akşamı eve gelmeyen Çetin'e telefondan da ulaşamadı. Meraklanan aile, yakınlarda Çetin'i aramaya başladı; ancak izine rastlamadı. Durumun bildirilmesi üzerine polis, Çetin'in bulunması için çalışma başlattı. Erkan Çetin (20), babasının hayatından endişe ettiklerini ve iyi haber beklediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme... Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme...
(Özel) Ölümüyle Türkiye’yi yasa boğan Sibel Ünli’yi ölümsüzleştirmek için portresini yaptı(Özel) Ölümüyle Türkiye’yi yasa boğan Sibel Ünli’yi ölümsüzleştirmek için portresini yaptı
Beyoğlu'nda inşaat halindeki bina çöktü! Beyoğlu'nda inşaat halindeki bina çöktü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosundaki Suriyeli terörist tutuklandı

DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosundaki Suriyeli terörist tutuklandı

Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

Emniyet müdürünün eşi, öğrencinin ıslak çorabını çıkarıp ayağını mendille kuruladı

Emniyet müdürünün eşi, öğrencinin ıslak çorabını çıkarıp ayağını mendille kuruladı

Antalya’da trafikte şok görüntü! 2 kadın bagajda...

Trafikte şoke eden görüntü!

Hac kurası sonuçları 2020! Diyanet hac kurası sonuçlarını tam isim listesini açıkladı mı? (2020 Hac kura sonuçları sorgulama ekranı)

2020 Hac kurası başladı!

Son dakika: Beyoğlu'nda inşaat halindeki binada çökme meydana geldi

Büyük panik! Beyoğlu'nda inşaat halindeki bina çöktü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.