Yüksekova'da, kayıp iş yeri sahibi aranıyor

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, giyim mağazası işleten, 3 gündür eve gitmeyen ve ulaşılamayan Tahir Çetin (41) için arama çalışması başlatıldı.

Yüksekova'nın Cengiz Topel Caddesi'nde giyim mağazası işleten, 4 çocuk babası Tahir Çetin, pazartesi günü işe gitmek için Yeşildere Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı. Ailesi, aynı günün akşamı eve gelmeyen Çetin'e telefondan da ulaşamadı. Meraklanan aile, yakınlarda Çetin'i aramaya başladı; ancak izine rastlamadı. Durumun bildirilmesi üzerine polis, Çetin'in bulunması için çalışma başlattı. Erkan Çetin (20), babasının hayatından endişe ettiklerini ve iyi haber beklediklerini söyledi.

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