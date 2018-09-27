Yüksekova'da, komiser yardımcısına FETÖ gözaltısı

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, bir komiser yardımcısı gözaltına alındı.
Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, İlçe Emniyet Müdürlüğü 75'inci Yıl Polis Merkezi Amirliği'nde görevli bir komiser yardımcısı, 'FETÖ terör örgütü üyesi' olmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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