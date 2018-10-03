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Yüksekova'da, köylülerin lağım tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 16:51 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Aksu köyü yakınından geçen dereye lağımın karıştığını öne süren köylüler, bu duruma tepki gösterdi.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Aksu köyü yakınından geçen dereye lağımın karıştığını öne süren köylüler, bu duruma tepki gösterdi. İlçe merkezinin lağım suyunun dereye aktığını ileri süren köylüler, yetkililerden önlem alınmasını istedi. ​Yüksekova ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Aksu köyü yakınından geçen Büyükçayı Deresi'ne lağım suyunun karıştığını iddia eden köylüler, tepki gösterdi. Hayvanların su ihtiyacını karşılayamadıklarını belirten köylüler, dereye akan lağım suyu nedeniyle çevreye kötü bir koku yayıldığını söyledi. Yetkililerden, duruma çözüm bulunmasını isteyen Hamdullah Akdoğan, "Çay üzerinde bulunan yaklaşık 10 köyün hayvanları bu derede su içiyor. Tarım arazileri de bu derenin suyuyla sulanıyor. Yazın nehirde balık tutuyoruz, serinlenmek için yüzüyoruz. Ancak ilçe merkezine yapılan kanalizasyon suyu, bu nehre aktığı için artık ne yüzebiliyoruz, ne de balık tutabiliyoruz. Pis kokudan dolayı evlerimizden dışarıya çıkamaz duruma geldik. Yıllardır hayvanlarımız bu derede su içiyordu. Kanalizasyon suyu nedeniyle, hayvanlarımızın su ihtiyacını karşılayamaz duruma geldik" dedi. Önlem alınmaması durumunda, birçok hayvanın telef olabileceğinden endişe duyduklarını belirten Akdoğan, dere üzerindeki köylerde bulunan 300 büyükbaş, 3 bine yakın küçükbaş hayvanın, kanalizasyon suyundan dolayı susuz kaldığını kaydetti. 'HAYVAN ÖLÜMLERİ OLUR' Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, lağım suyunun aktığı dere üzerinde acilen arıtma sisteminin yapılması gerektiğini, aksi taktirde hayvan ölümlerinin yaşanacağını kaydetti. Onay, "Kanalizasyonun aktığı derede, acilen arıtma sistemi kurulmalı. Nehil çayına giden sular, hayvanlar ve tarım arazileri için kullanılan sudur. Zap suyundan Irak’a kadar, bu hayvanların hepsinin zehirlenmesi ve ölmesi söz konusudur. Onun için bir arıtma tesisin süratle yapılması gerekir" diye konuştu.

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