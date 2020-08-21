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  4. Yüksekova’da kuş büyüklüğündeki kelebek görenleri şaşırttı

Yüksekova’da kuş büyüklüğündeki kelebek görenleri şaşırttı

İLGİNÇ HABERLER  | 21.08.2020 12:39 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir iş yerinde kuş büyüklüğünde bir kelebek bulundu.

Yüksekova’da kuş büyüklüğündeki kelebek görenleri şaşırttı

Yüksekova ilçesi İpekyolu üzerinde bulunan iş yerinin sahibi Uygar Gözey, iş yerinin raflarını temizlerken kuş büyüklüğünde bir kelebeğe rastladı. İlk gördüğünde kuşu kelebek zanneden Gözey, yaklaştığında durumun çok farklı olduğunu gördü. Kelebeğe yaklaşarak eline alan Gözey, kuş kadar büyük bir kelebeği ilk kez gördüğünü söyledi. Kelebeğin kanat uzunluğunun 13, boyunun ise 8 santimetre olduğu belirlendi. Yapılan incelemeler sonucu kelebeği Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

İlk kez böyle bir kelebek gördüğünü söyleyen Uygar Gözey, ’’Temizlik yaparken, bezime takıldı. Önce kuş zannettim fakat baktığımda çok farklı bir şey olduğu gördüm. Yetkililere haber verince nesli tükenmekte olan ve az görülebilen bir kelebek olduğunu öğrendim. Çok farklı bir şey ilk kez böyle bir şeyi görüyorum’’ dedi.

(İHA)

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