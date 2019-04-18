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Yüksekova'da Nehil Deresi taştı, evler sular altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 09:27 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde aşırı yağış nedeniyle Nehil Deresi taştı, Köprücük köyünde 5 ev sular altında kaldı.

Yüksekova'da Nehil Deresi taştı, evler sular altında kaldı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde aşırı yağış nedeniyle Nehil Deresi taştı, Köprücük köyünde 5 ev sular altında kaldı.
Yüksekova ve çevresinde 2 gündür etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bazı mahalle ve köylerde su baskınlarına neden olan yağmur, ilçeye 10 kilometre mesafedeki Nehil Deresi'ni de taşırdı. Köprücük köyünde bulunan 5 ev, dere suları altında kaldı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, çocuklarını omuzlarına alarak, güvenli yerlere götürmeye çalıştı.
Köy sakinleri, her yıl aynı sıkıntıları çektiklerini söylerken, evi sular altında kalan Lokman Cankurtaran, "Yağışlar devam ederse köyde daha fazla ev sular altında kalacak. Her yıl bu işkenceyi çekiyoruz. Şimdiye kadar köyümüzde beş ev tahliye edilmiş durumda. Komşu ve akrabalarımızda kalıyoruz. Eşyalarımızın çoğu kullanılamaz hale geldi. Çıkarabildiklerimizi çıkarıyoruz. Yıllardır defalarca ilgili kurumlara başvurduk. Herhangi bir gelişme olmadı. Köyümüzün yanı başından geçen derede, önü kapandığı için su yükseliyor. Dere yatakları temizlense böyle olmazdı" dedi.

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Yüksekova'da Nehil Deresi taştı, evler sular altında kaldıYüksekova'da Nehil Deresi taştı, evler sular altında kaldıYüksekova'da Nehil Deresi taştı, evler sular altında kaldıYüksekova'da Nehil Deresi taştı, evler sular altında kaldı

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