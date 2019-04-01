HABER

Yüksekova'da nesli tükenen balaban kuşu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 13:41 | Son Güncelleme

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan inşaat ustası Taner Çavlı, nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında bulunan, Türkiye'de ise ender rastlandığı belirtilen Balaban kuşu buldu.

Yüksekova'da nesli tükenen balaban kuşu bulundu

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan inşaat ustası Taner Çavlı, nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında bulunan, Türkiye'de ise ender rastlandığı belirtilen Balaban kuşu buldu.
Yüksekova ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Vezirli Köyü'nde akşam saatlerinde ilçe merkezine gelen inşaat ustası Taner Çavlı, köy çıkışında Balaban kuşuyla karşılaştı. Yorgun ve bitkin haldeki kuşu evinde balıkla besleyen Çavlı, sabah saatlerinde ise durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında bulunan, Türkiye'de ise ender rastlandığı belirtilen Balaban kuşu koruma altına alındı. Çavlı, yoğun kar yağışı altında ve bitkin halde bulduğu kuşun ismini ve özelliklerini ise internetten öğrendiğini ve bu nedenle de balık ve etle beslediğini anlattı. Çavlı, kuşa sahip çıktığı için mutlu olduğunu söyledi.
Yaklaşık 60 santimetre boyunda ve 5 kilo ağırlığında olan Balaban kuşu bir süre bakıldıktan sonra doğaya bırakılacak.

FOTOĞRAFLI

Yüksekova'da nesli tükenen balaban kuşu bulunduYüksekova'da nesli tükenen balaban kuşu bulunduYüksekova'da nesli tükenen balaban kuşu bulunduYüksekova'da nesli tükenen balaban kuşu bulundu

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Erzurum’dan karlı 1 Nisan şakasıErzurum’dan karlı 1 Nisan şakası
Gaziantep'te yıkılan köprü drone ile görüntülendiGaziantep'te yıkılan köprü drone ile görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Dolarda hareketli dakikalar

Dolarda hareketli dakikalar

Athena Gökhan'dan Maçoğlu paylaşımı!

Athena Gökhan'dan Maçoğlu paylaşımı!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

Kilis'te çok sayıda patlayıcı bulundu!

Kilis'te çok sayıda patlayıcı bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Satın aldığı evde insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Satın aldığı evde insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Gaziantep'te yıkılan köprü drone ile görüntülendi

Gaziantep'te yıkılan köprü drone ile görüntülendi

Çekmeköy'de ormanlık alanda bulunan havan mermisi patlatıldı

Çekmeköy'de ormanlık alanda bulunan havan mermisi patlatıldı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

Çığın kapattığı Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

Günlük burç yorumları 1 Nisan Pazartesi - Nisan ayı burç yorumları

Nisan ayında burçlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.