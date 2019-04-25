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Yüksekova'da, nisanda karla mücadele çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 11:12 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, nisan ayının son günleri olmasına rağmen karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, nisan ayının son günleri olmasına rağmen karla mücadele çalışması yürütülüyor. Kar kalınlığının 5 metreyi aşması nedeniyle güçlük çekilen çalışmalarda, kazı makineleri kullanılıyor. Ülke genelinde hava sıcaklıkları artarken, dağlarla çevrili Yüksekova'da ise hala kar manzaraları görülüyor. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Mergezer Yaylası yolunun açılması için yoğun çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgede, 8 gündür çalışma yürütüyor. Bazı askeri üs bölgelerine de ulaşım sağlanan yolun açılması için zaman zaman ekskavatör de kullanılıyor. Ekipler, greyder ve kepçelerin bölgede yetersiz kaldığını, bu nedenle ekskavatör kullanıldığını ve çalışmaların 1 hafta daha sürebileceğini söyledi.

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