Yüksekova’da ölü bulunan amca çocukları toprağa verildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir depoda cansız bedenleri bulunan amca çocukları toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Güngör Mahallesi’nde bulunan bir depoda Enver Özçük ve Abidin Özçük ölü bulunmuştu. Söz konusu depodaki cesetleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, evde inceleme yapmıştı. Daha sonra cesetler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi morguna, oradan da Hakkari’ye gönderildi. Amca çocuğu oldukları öğrenilen şahısların cenazeleri, Hakkari’de yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. İlçeye getirilen Enver ve Abidin Özçük’ün cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aileleri, korona virüs salgınından dolayı taziye evi kuramadıklarını, taziyeleri telefonla alacaklarını belirttiler. Aileleri, iki gencin karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini ifade ettiler.



