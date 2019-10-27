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Yüksekova'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 21:28 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin taklalar atarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin taklalar atarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yüksekova'ya 10 kilometre uzaklıktaki Demirkonak köyü yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Yukarı Oluk köyüne giden sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 65 NU 092 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, taklalar atarak 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada otomobildeki Rojdar Çiçek ve kuzeni Haşim Çiçek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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