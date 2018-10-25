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Yüksekova'da PKK'nın silah, patlayıcı ve mühimmatı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 11:19 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait C-4 patlayıcı, silah, el bombası, roket başlığı, havan mühimmatı ve patlayıcı yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Yüksekova'da PKK'nın silah, patlayıcı ve mühimmatı ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait C-4 patlayıcı, silah, el bombası, roket başlığı, havan mühimmatı ve patlayıcı yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yüksekova'nın Eski Kışla Mahallesi'ndeki mezarlık yakınlarında bir bölgede bölücü terör örgütü mensuplarına ait silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Bölgede yapılan aramalarda, terör örgütü PKK'ya ait 8 roketatar başlığı, 2 roketatar sevk fişeği, 3 el bombası, 1 metal fünye, 1 kalıp (yaklaşık 100 gram) C-4 patlayıcı madde, 34 lokum TNT patlayıcı madde, 2 havan mühimmatı, 1 mavzer marka keskin nişancı tüfeği, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 2 hücum yeleği ve bir miktar AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek ele geçirildi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ederken, dün İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Yüksekova'nın İkiyaka Köyü Düz Tepe yakınlarına operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda ise 3 AK-47 kalaşnikof, 1 adet M-16 piyade tüfeği ele geçirdi.

FOTOĞRAFLI

Yüksekova'da PKK'nın silah, patlayıcı ve mühimmatı ele geçirildi

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