Yüksekova’da PKK’ya ait uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında; Yüksekova ilçesi Yoncalık köyü kırsal alanında arama tarama faaliyeti neticesinde uzaktan kumandalı 1 adet tuzaklanmış El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

