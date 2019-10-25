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Yüksekova’da PKK’ya ait uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 14:33 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında; Yüksekova ilçesi Yoncalık köyü kırsal alanında arama tarama faaliyeti neticesinde uzaktan kumandalı 1 adet tuzaklanmış El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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