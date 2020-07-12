Yüksekova'da sel ekili tarım arazilerine zarar verdi

Yüksekova ilçesine 10 kiloketre uzaklıkta bulunan Demirkonak köyünün Çukurca Mezrası'nda öğle saatlerine doğru etkili olan sağanak sele yol açtı.

ÇOK SAYIDA AHIR SU ALTINDA KALDI

Dere yataklarını taşmasına neden olan sel, mezrada ve çevredeki ekili alanlara büyük zarar verdi. Mezrada bulunan çok sayıda ot balyaları ve ahırlar sel suları altında kaldı.

Selin vurduğu mezraya gelen jandarma ekipleri, gerekli güvenlik önlemi aldıktan sonra hasar tespit çalışması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

"YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Mezra sakinlerinden Perviz Geçirgen, selin özellikle ekili tarım alanlarına zarar verdiğini belirterek, "Bugün öğle saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, sele neden oldu. Meydana gelen sel ile beraber çok sayıda ot balyalarımız sel sularına kapıldı. Ekinlerimiz ise sular altında kaldı.Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. (DHA)

