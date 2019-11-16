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Yüksekova'da şiddete uğrayan okul müdürü için basın açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 17:10 | Son Güncelleme

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, 4 gün önce Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü İlhan Turfand'ın bir veli tarafından darbedilmesi, Eğitim Bir-Sen Yüksekova Şubesi tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla kınandı.

Yüksekova'da şiddete uğrayan okul müdürü için basın açıklaması

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, 4 gün önce Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü İlhan Turfand'ın bir veli tarafından darbedilmesi, Eğitim Bir-Sen Yüksekova Şubesi tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla kınandı.
Yüksekova Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen basın açıklamasına Eğitim Bir-Sen Yüksekova Şube Başkanı Mustafa Can ve öğretmenler katıldı. Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü İlhan Turfand'a bir veli tarafından uygulanan şiddeti kınadıklarını belirten Can, "Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' diyen bir ümmet iken, öğretmenlere saldırıp hakaret edecek hale ne zaman ve nasıl geldik ? Bunu da toplumun birer ferdi olarak şapkayı önümüze koyarak düşünmemiz elzemdir. Eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının önü alınmazsa, gereken tedbirler ivedilikle hayata geçirilmezse, öğretmene iade-i itibarda bulunulmazsa, şiddet hastalığı bütün toplumu saracak, bu cennet vatan cinnet ülkesine dönüşecek, dolayısıyla yarınlarımız karanlık olacaktır."
Toplumsal sorun haline gelen şiddete ortak tavır geliştirmek ve çözüm bulmak, sorunun üstesinden gelinmesi için sorumluluk almak gerektiğini belirten Can, "Eğitimcileri şiddetin hedefinde olan bir toplumun geleceği karanlıktır. Ciddi bir sorun olan şiddete çözüm bulunması için, başta hükumet ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, herkesin elini taşın altına koymaya davet ediyoruz. Eğitim Bir-Sen olarak, üyemiz İlhan Turfand'a ve saldırıya uğrayan bütün eğitim çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şiddete başvuranları kınıyor, yetkilileri gereken tedbirleri ivedilikle almaya ve kamuoyunu da daha duyarlı davranmaya çağırıyoruz. Buradan bu olayı esefle kınadığımızı bir kez daha ilan ediyoruz" diye konuştu.

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Yüksekova'da şiddete uğrayan okul müdürü için basın açıklaması

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