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Yüksekova'da sığınakta patlayıcı malzemeleri ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 17:46 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, tespit edilen sığınakta el yapımı patlayıcı (EYP) ve sığınak yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yüksekova'da sığınakta patlayıcı malzemeleri ele geçirildi

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, tespit edilen sığınakta el yapımı patlayıcı (EYP) ve sığınak yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Aşağı Ölçekli Mahallesi Sadullah Tepe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde tespit edilen sığınakta arama yapıldı. Aramada, sığınakta 3 pil bloğu ve çok sayıda pil,1 adet 12 voltluk akü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo, 2 uyku tulumu, 3 battaniye ve sığınak yapımında kullanılan kazma, çekiç, murç gibi malzemeler ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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