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Yüksekova'da şüpheli araçta 59 kilo eroin yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 00:06 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında, şüphe üzerine durdurulan araçta eğitimli köpek 'Pars' ile yapılan aramada 59 kilo 460 gram eroin ele geçirildi.

Yüksekova'da şüpheli araçta 59 kilo eroin yakalandı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında, şüphe üzerine durdurulan araçta eğitimli köpek 'Pars' ile yapılan aramada 59 kilo 460 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken,Yüksekova ilçesinde de yol kontrolleri yapıldı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan araçta, uyuşturucu arama köpeği 'Pars' ile arama yapıldı. Aramada, araçta 59 kilo 460 gram eroin ele geçirilirken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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