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  4. Yüksekova'da şüpheli araçtan 10 kilo eroin çıktı

Yüksekova'da şüpheli araçtan 10 kilo eroin çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 18:39 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta pet şişelere doldurulmuş 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Yüksekova'da şüpheli araçtan 10 kilo eroin çıktı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta pet şişelere doldurulmuş 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında dün Yüksekova-Esendere karayolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada pet şişeler içinde 10 kilo 400 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

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