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Yüksekova'da terör mağduru aileler, evlerine kavuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 15:40 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, hendek ve barikat olayları sırasında evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılan konutlar, noter huzurunda kurayla hak sahiplerine verilmeye başlandı.

Yüksekova'da terör mağduru aileler, evlerine kavuşuyor

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, hendek ve barikat olayları sırasında evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılan konutlar, noter huzurunda kurayla hak sahiplerine verilmeye başlandı.
Yüksekova'da, PKK'lı teröristlerin kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için 13 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu' başlatıldı. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü 78 günde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda, ilçedeki birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Evleri yıkılan vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca TOKİ tarafından yapılan konutlar tamamlandı.
Konutlar, hak sahiplerine verilmeye başlandı. 1'inci ve 2'nci etap konutların kura çekimleri, sabah saatlerinde şehir stadyumunda noter huzurunda başladı. Kura çekimine Hakkari Vali Yardımcısı İdris Koç, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve kurum amirleri katıldı. Toplam bin 256 dairenin hak sahiplerine teslim edileceği kura çekiminin devam ettiği bildirildi.

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Yüksekova'da terör mağduru aileler, evlerine kavuşuyorYüksekova'da terör mağduru aileler, evlerine kavuşuyorYüksekova'da terör mağduru aileler, evlerine kavuşuyorYüksekova'da terör mağduru aileler, evlerine kavuşuyor

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