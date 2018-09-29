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Yüksekova'da terör operasyonunda 9 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 09:14 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 1 ay önce düzenlenen operasyonda, sağ olarak yakalanan PKK'lı teröristin jandarmada verdiği ifadeler doğrultusunda,  jandarma ve polis ekipleri belirlenen adreslere ortak operasyon düzenledi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 1 ay önce düzenlenen operasyonda, sağ olarak yakalanan PKK'lı teröristin jandarmada verdiği ifadeler doğrultusunda, jandarma ve polis ekipleri belirlenen adreslere ortak operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli Köyü'nde geçen 28 Ağustos tarihinde jandarmanın yaptığı operasyonda sağ yalanan PKK'lı teröristin verdiği ifadeler doğrultusunda, ilçe merkezinde bazı kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Polis ve jandarmanın düzenlediği operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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