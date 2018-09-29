Yüksekova'da terör operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 1 ay önce düzenlenen operasyonda, sağ olarak yakalanan PKK'lı teröristin jandarmada verdiği ifadeler doğrultusunda, jandarma ve polis ekipleri belirlenen adreslere ortak operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli Köyü'nde geçen 28 Ağustos tarihinde jandarmanın yaptığı operasyonda sağ yalanan PKK'lı teröristin verdiği ifadeler doğrultusunda, ilçe merkezinde bazı kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Polis ve jandarmanın düzenlediği operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ege Bölgesi'nde fırtına alarmı! AFAD personeli göreve çağrıldı!
Trabzon'da pistten çıkan uçağın nakil işlemleri böyle görüntülendi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan kritik Türkiye ve S-300 açıklaması: Sevkiyat başladı
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
ABD'de F-35B savaş uçağı düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'da çok sert Can Dündar tepkisi
Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler
Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı mı olacak?
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum