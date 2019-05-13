Yüksekova'da teröristlerden taciz ateşi: 1 şehit

HAKKARİ (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Alandüzü Mevkiinde PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sırasında 1 asker şehit oldu.

Yüksekova ilçesinde Alandüzü mevkiinde İran sınırı yakınlarında askeri üst bölgelerinin bulunduğu mevkiiye PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçleri de anında karşılık verdi. Teröristlerin açtığı ilk ateş sırasında yaralanan 1 asker, götürüldüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Hakkari Valiliği'nden şehit asker ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13.05.2019 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Alandüzü Mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarınca doçka silahı ile yapılan taciz atışı sonucu 1 kahraman askerimiz yaralanmıştır. Yaralı askerimiz, sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

