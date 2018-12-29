Yüksekova'da tipide mahsur kalan öğretmenler kurtarıldı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin Bağdaş köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle bir minibüste mahsur kalan 14 öğretmen, karla mücadele ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Bağdaş köyünde görev yapan 14 öğretmen, hafta sonu ve yılbaşı tatillerini geçirmek için yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Yüksekova'ya gitmek üzere bir minibüsle yola çıktı. Ancak, köyden çıktıktan 5 kilometre sonra yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandılar. Minibüs karda mahsur kalınca öğretmenler, karla mücadele ekiplerini arayarak, yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı Şantiye Şefliliği Karla Mücadele ekipleri hemen yola çıktı. Yaklaşık 2 saat süren mücadelenin ardından ekipler, mahsur kalan öğretmenlerin bulunduğu minibüse ulaştı. Ancak minibüs karlı ve buzlu yolda ilerleyemeyince öğretmenler köye geri dönmek zorunda kaldı.

Öte yandan, bölgede kar yağışının durması üzerine karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

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