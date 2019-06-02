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Yüksekova'da uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 17:44 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, 1 adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı(EYP) ele geçirildi.

Yüksekova'da uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi

Behçet DALMAZ/HAKKARİ,(DHA)-HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, 1 adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı(EYP) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar Köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama ve tarama faaliyetlerinde 1 adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı, uzman ekiplerce kontrollü bir şekilde patlatılarak, imha edildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.
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