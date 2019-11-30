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Yüksekova’da yaralı kaya kartalına tedavi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 10:21 | Son Güncelleme

 HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde yaralı halde bulunan kaya kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde yaralı halde bulunan kaya kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşildere köyü yakınlarında yaralı halde kaya kartalı bulan Selim Bilici, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Yüksekova Belediye'si ekiplerine haber verdi. Köye yakın bir yerde yaralı halde kartalı fark ettiğini belirten Bilici, "Yaklaştığımda uçmaya çalıştı. Ancak yaralı olduğu için uçamadı. Ben de kuşu alıp köye getirdim. Sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Yüksekova Belediyesi ekiplerine haber verdim" diye konuştu.
Köye gelen ekipler yaralı olan kaya kartalını teslim aldı. Duyarlı vatandaşlar sayesinde böyle ihbarlar aldıklarını belirten Yüksekova Belediyesi'nde görevli Veteriner Hekim Kaçan, "Kartalın ilk tedavisini yaptıktan sonra ayağında kırık olduğunu gördük. Buradan alıp kliniğe götürüp gerekli tedavisi orada yapacağız" dedi.

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