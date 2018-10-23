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Yüksekova'da yoğun sis

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 10:33 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yüksekova'da yoğun sis Yaşar KAPLANŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Yüksekova'da, bu sabah etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

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