Yüksekova'daki 800 aileye kurban eti dağıtıldı

HAKKARİ (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dar gelirli 800 aileye ve yatılı Kur'an kurslarına kurban eti dağıttı.
TDV'nin vekalet sahipleri adına Yüksekova'ya gönderdiği 196 kurbanın kesimi, İlçe Müftülüğü heyetinin gözetiminde Yeşildere Mahallesi'ndeki mezbahada yapıldı.
Kesildikten sonra poşetlere konulan kurban etleri, müftülük personeli tarafından yaklaşık 800 ihtiyaç sahibi aileye ve yatılı Kur'an kursu yetkililerine teslim edildi.
İlçe Müftü Vekili Nihat Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının, her yıl Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla vekaletle aldığı kurbanları ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırdığını söyledi.
Yüksekova ilçesine de "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" kampanyası kapsamında, 196 küçükbaş hayvan gönderildiğini anlatan Şahin, şöyle konuştu:
"Türkiye Diyanet Vakfınca bu organizasyon, yurt içi ve dışında her sene gerçekleştiriliyor. Yüksekova'dan da yurt dışında vekalet yoluyla 10 kurban kesilecek. Bu yardımdan 800 ihtiyaç sahibi aile ve yatılı Kur'an kursları faydalanacak. Buradan kardeşlerini unutmayan tüm hayırsever vatandaşlarımıza Yüksekova halkı adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu yardım emin şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı."
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