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  4. Yüksekova'daki kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı

Yüksekova'daki kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 00:12 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Askeri Üs Bölgesi'nin kardan kapanan yolu, Özel İdareye bağlı Yüksekova Şentiye Şefliliği karla mücadele ekiplerince güçlükle açıldı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Askeri Üs Bölgesi'nin kardan kapanan yolu, Özel İdareye bağlı Yüksekova Şentiye Şefliliği karla mücadele ekiplerince güçlükle açıldı. Yer yer 5 metre yüksekliği bulan kar kütleleri, iş makinesinin boyunu aştı.
Yüksekova'da salı günü başlayıp, cuma gününe kadar etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi, yüksek kesimlerde ve bazı köylerde 1 metreyi, İkiyaka bölgesindeki bazı vadilerde ise rüzgarın da etkisiyle yer yer 5 metreyi aştı. Yoğun kar nedeniyle kapanan köy yolları açıldıktan sonra, İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yolu kardan kapanan İkiyaka Askeri Üs Bölgesi’nin yolunu açmak için de oldukça zorlu bir çalışma başlattı.
İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki bölgede çalışma yapan Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, 12 kilometrelik bölümü 6 saatte açabildi. Kar kalınlığını yer yer 5 metreyi aştığı bölgede çalışma yapan iş makinesinin sürücüsü, kar kütleleri arasında ilerlemekte zorlandı. Sürücünün mücadelesi, bölgede çalışan karla mücadele ekiplerince cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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