HABER

Yüksekova'daki kazada ölen 3 kişi, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 12:16 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde ölen yakınları için taziyeye giderken kazada yaşamını yitiren 3 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde ölen yakınları için taziyeye giderken kazada yaşamını yitiren 3 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiflik beldesi Kerem Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Ölen bir yakınların için Köprücük köyünden Kerem Ağa Mahallesi'ne taziyeye gidenlerin içinde bulunduğu Kenan Taşkın yönetimindeki otomobil, virajda kontrolden çıkıp, Nehil Sazlığı'na uçtu. Kazada sürücü Kenan Taşkın (36) ile Hasan (65) Cankurtaran öldü, Sıddık Cankurtan (57), Selahaddin Demir ve Münür Demir ise yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sıddık Cankurtan da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Selahaddin Demir ise Van'a sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kenan Taşkın ile Hasan ve Sıddık Cankurtaran'ın cenazeleri, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Köprücük köyüne getirilen cenazeler, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

PARTNERJennifer Lopez ikonik elbisesiyle 19 yıl sonra yenidenJennifer Lopez ikonik elbisesiyle 19 yıl sonra yeniden
TVHB Başkanı Eroğlu, Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi’nin açılışında konuştuTVHB Başkanı Eroğlu, Uluslararası Veteriner Bilimleri Kongresi’nin açılışında konuştu
Doktorların “yaşamaz” dediği kadın sporla hayata tutunduDoktorların “yaşamaz” dediği kadın sporla hayata tutundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Teröre peş peşe darbe!

Teröre peş peşe darbe!

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz'a ilişkin yeni görüntüler! Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini böyle yağmaladılar

Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini böyle yağmaladılar

Antalya'da vatandaşları harekete geçiren görüntü! Jandarmaya haber verdiler

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

Son dakika! Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Teröre peş peşe darbe!

MSB’den son dakika açıklaması: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Teröre ağır darbe

Son dakika: E-5'te trafik kazası! Trafik kilit!

E-5'te feci kaza! Trafik kilit

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Şafak vakti düğmeye basıldı! Evlere tek tek girildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.