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Yüksekova’dan Antalya’ya uyuşturucu getiren 2 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 10:51 | Son Güncelleme

Hakkari Yüksekova’dan Antalya’ya uçak yoluyla toplam bin 856 gram uyuşturucu madde getiren 2 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri C.S.

Hakkari Yüksekova’dan Antalya’ya uçak yoluyla toplam bin 856 gram uyuşturucu madde getiren 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri C.S. isimli şüphelinin Esendere Hudut Kapısı’ndan geçerek Yüksekova Havalimanı’ndan Ankara’ya, Ankara’dan da Antalya Havalimanı’na uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgiler edindi. Yapılan çalışmalarda uçakla Antalya’ya geleceği belirlenen C.S’nin., aynı uçakta gelen yolcuların arasında bulunan A.P. ile birlikte hareket ettiği tespit edildi. İran uyruklu A.P. ve C.S.’nin valizlerinde yapılan kontrolde 2 ayrı paket halinde zulalanmış bin 486 gram eroin maddesi ele geçirildi. Aynı zamanda C.S.’nin doktor kontrolünde yapılan iç beden muayenesinde toplamda 21 paket 370 gram eroin maddesi ile birlikte, şüphelilerden toplam bin 856 gram eroin maddesi ele geçirildi.
A.P. ve C.S. işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları Antalya Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

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