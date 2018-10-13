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Yüksekovalı ailenin yardım çağrısını İsveç'teki Türk öğretmen duydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 16:27 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Dilektaşı köyünde yaşayan ve 2'si engelli 7 çocuk babası olan Ferhat Duman'a (41) beklediği yardım eli İsveç'ten uzandı.

Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Dilektaşı köyünde yaşayan ve 2'si engelli 7 çocuk babası olan Ferhat Duman'a (41) beklediği yardım eli İsveç'ten uzandı. Bir süre önce durumlarını anlatan bir video çekip görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan Duman'ın görüntülerini izleyen ve İsveç'te yaşayan Türk vatandaşı Yasemin Celep, aile için yardım kampanyası başlatıp, para topladıktan sonra 3 gün izin aralak Türkiye'ye geldi ve aileye yardımda bulundu.

Yüksekova ilçesine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Dilektaşı köyünde yaşayan 2'si engelli 7 çocuk babası Ferhat Duman, bir süre önce durumlarını anlatan bir video çekip, görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu görüntüler de İsveç'te yaşayan öğretmen Yasemin Celep'in dikkatini çekti. Ailenin yoksulluğundan etkilenen Celep, önce belediyeyi arayıp aile hakkında bilgi aldıktan sonra arkadaşlarını ve tanıdıklarını arayarak yardım kampanyası başlattı. Bir miktar para toplayan Celep, çalıştığı okuldan da 3 günlük izin alarak Türkiye'ye geldi. Aileyi evinde ziyaret eden ve acil ihtiyaçlarını belirleyen Celep, daha sonra bir kamyonet dolusu eşya alarak aileye verdi.

Aile büyük mutluluk yaşarken, 16 yıldır İsveç'te yaşayan öğretmen Yasemin Celep, aileye yardımda bulunabildiği için sevindiğini söyledi. Bundan sonra da aile ile olan irtibatını kesmeyeceğini anlatan Celep, "Sosyal medya üzerinde ikisi engelli 9 kişilik Duman ailesinin videosunu izleyince çok etkilendim, bunu üzerine de yardım kampanyası başlattım. Arkadaşlarım, çevrem, yardımsever arkadaşlarım aracılığıyla bir miktar para topladım. Bu parayla da hem gıda maddesi, hem de acil olan bir takım ihtiyaçlarını karşıladım" dedi.

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