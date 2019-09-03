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Yüksekovalı genç, drone tasarladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 09:58 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Bedran Tüner (19), 4 kilogram ağırlığında ve 30 dakika havada kalabilen  drone tasarladı.

Yüksekovalı genç, drone tasarladı

Yaşar KAPLAN- Mehmet ÖZKAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Bedran Tüner (19), 4 kilogram ağırlığında ve 30 dakika havada kalabilen drone tasarladı. Tüner, hava aracının büyük bir bölümünü hurdadan yaptığını belirterek, "Diğer kalan kısımlarındaki parçaları da piyasadan temin ettim. 4 aylık çalışma sonucunda tasarladığım drone, 5 kilometreye kadar yükselebiliyor" dedi.
Yüksekova'nın Güngör Mahallesi'nde yaşayan Bedran Tüner, demir hurdalardan tasarladığı drone yaptı. Tasarladığı drone'un yaklaşık 4 kilogram ağırlığında olduğunu ve yerden 5 kilometreye kadar yükselebildiğini anlatan Tüner, drone’un aynı zamanda 30 dakika havada kalabildiğini söyledi. Projesine destek verilmesi durumunda daha farklı şeyler icat edeceğini anlatan Tüner, yaptığı drone'un rüzgara karşı daha dayanıklı olma özelliğiyle diğerlerinden ayrıldığını söyledi.
YAPTIĞIM DRONE, RÜZGARA KARŞI DAYANIKLI
Tüner, "Elektrik ve elektronikle ilgili çok merakım vardı. Kendi drone'mu, kendim yapmaya çalıştım. Yaptığım drone 1 ile 5 kilometreye kadar gidebiliyor. Diğer drone'lardan farklı olması için her türlü ayarları yaptım. Rüzgara karşı daha dayanıklı olması için, 3D yazıcı ile farklı modlar ekledim. Kumanda konumu kesilince, ev konumuna veya kalktığı konuma inme özellikleri ekledim. Daha kaliteli görüntü kaydetmek için de altına profesyonel kamera monte ettim. Sürekli bir kırımlar, kazalar yaşandı. Bu gibi motorlar normal olmadıkları için, ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyorlar. Hem zor, hem de kalite isteyen bir iştir. Hurdadan birçok parçalarını temin ettim. Normal bir drone göre çok daha ucuza mal oldu" dedi.
DRONE MERAKIM VARDI
Çocukluğundan beri drone merakının olduğunu söyleyen Tüner şöyle dedi:
"Bunların maliyeti çok oluyor. 3D yazıcı kendi malzemesini yapabiliyor. Bu makine kafanızdan düşündüğünüz veya tasarladığını herhangi bir şeyi nesnel bir yargıya dönüştürebiliyor. Yüksekova’da bazı hasta insanlar için uzuvlar, protez bacak ve el yapamaya başlayacaktım. Ancak malzemelerim olmadığı için yapamadım. Bunu daha da genişleterek hem Türkiye’de, hem de diğer ülkelerde daha fazla yardımcı olabileceğini düşüyorum."

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Yüksekovalı genç, drone tasarladıYüksekovalı genç, drone tasarladıYüksekovalı genç, drone tasarladıYüksekovalı genç, drone tasarladı

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